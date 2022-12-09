«Пора задуматься о повышении!»: Володина назвала любимчика судьбы 2023 года

Бывшая ведущая популярной программы «Давай поженимся!» Василиса Володина заявила, что Ракам в 2023 году стоит быть более разборчивыми в работе. По ее словам, не стоит браться за все сразу, лучше сконцентрироваться на чем-то одном.

«Если вы предприниматель, то на одном виде бизнеса. Если работаете по найму, то оставьте только одну, но самую «мощную» свою работу. Не стоит гнаться за всеми зайцами сразу, выбирайте одного, но самого упитанного», — заявила она.

При этом Володина напомнила, что сейчас самое лучшее время, чтобы показать на работе все свои лучшие качества. По ее словам, пора задуматься о повышении.

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