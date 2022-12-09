Володина назвала знак зодиака, который встретит серьезного покровителя в 2023 году

Известный астролог Василиса Володина заявила, что в 2023 году Близнецам нужно сделать ставку на своих друзей. Они как раз помогут в достижении целей.

«Внимательно прислушайтесь к тому, что говорит старая подруга. Соглашайтесь, если друг приглашает вас поработать вместе над каким-то делом. А еще задумайтесь о том, кого Вы можете считать своими покровителями, и держите курс на них — тоже помогут», — заявила она.

Кроме того, Володина считает, что представителям этого созвездия нужно обсудить с руководством повышение зарплаты. Пришло время, считает астролог.

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