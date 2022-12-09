«День положительных перемен»: Тамара Глоба предрекла финансовый успех для Овнов 10 декабря

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press 

Звездный астролог дала рекомендации для представителей огненного знака.

Эксперт по гороскопам Тамара Глоба составила астрологический прогноз на субботу, 10 декабря. Знаменитость подсказала, чего ждать Овнам.

Оказалось, этому знаку стоит готовиться к переменам сразу в нескольких сферах.

«День положительных перемен как в рабочей сфере, так и в личной жизни. Не рекомендуется в это время заниматься тяжелым физическим трудом. Лучше отложить его на более благоприятный период. Чтобы улучшить свое материальное положение, звезды советуют Овнам подумать о возможных подработках», — отметила эксперт в беседе с rsute.ru.

 

Напомним, ранее нумеролог рассказала о выиграшных цветах для родившихся в разные даты.

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