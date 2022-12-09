Денег хватит с лихвой, любимые — рядом! Глоба назвала знак зодиака, обласканный судьбой в декабре

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в декабре может рассчитывать на поддержку небесных светил. Рожденным под этим созвездием удастся решить семейные проблемы и подзаработать. Деньги плывут им в руки, а это значит, что представители этого знака зодиака успешно залатают свой бюджет. И смогут позволить себе любые траты. О ком речь? И это Водолеи.

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Для них декабрь — это период, когда появятся новые планы и можно рассчитывать на поддержку друзей. В мечтах интеллектуальные проекты, перспективные поездки. Это время укрепления финансов. В строительстве и по службе — все на высоте.

Возможно, многие решат вернуться к старым проектам и построить на их основе что-то новое. В начале декабря будьте внимательны к друзьям, детям и любимым людям.

«После того, как вы урегулируете свои проблемы, будут хорошая возможность для новых планов. Деньги компенсируют ваши желания, вы сможете сделать вложения. Это хороший период для новых дел, обучения, продумывания своего будущего», — добавила астролог в своем YouTube-канале.

Совет: Водолеям стоит избегать путешествий в первые дни месяца — они могут быть аварийными.