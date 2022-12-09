Со второй недели декабря Козерог изменит свою жизнь — личная жизнь, работа: прогноз Глобы

Поэтому она рекомендовала Козерогам в декабре сделать ставку на свое образование, а также на интеллектуальную деятельность. Это даст хороший результат в будущем.

Кроме того, в декабре Козерогов ожидают изменения в личной жизни и в карьере.

«Личные отношения и отношения с окружающими будут играть значительную роль. Это период новой работы или занятий, которые принесут впоследствии вашу новую деятельность», — сказала Глоба.

В конце месяца Козероги погрузятся в мир своих близких, домашние дела.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы