Любовь и деньги! Глоба пообещала Стрельцам счастливый декабрь

В декабре Стрельцы будут в центре внимания, их вкусы и мнение обретут значимость, на работе их оценят, появятся новые возможности для заработка. В целом первый месяц зимы для Стрельцов – это время успеха, об этом сообщила Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

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«Вторая неделя декабря принесет успех в финансовых вопросах», - предрекла Глоба.

Она заметила, что Стрельцы смогут сделать хорошие вложения и покупки, но советовала не слишком расточительствовать, хотя это очень захочется сделать.

«Третья декада, кроме заработков, принесет вам возможности отдыха, праздников, хороших компаний, любви, дел, которые относятся к детям», - пообещала Глоба.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.