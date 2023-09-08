Тамара Глоба четко разъяснила, что будет с деньгами в новом году

Тамара Глоба дала понять, что 2023 год выдастся жестким во многих аспектах. При этом события сегодняшнего дня в будущем приведут к желанию объединиться всем миром на дружественной основе. Но пока нужно пережить закрытие границ, сложности с дальними поездками и путешествиями — многое станет недоступным.

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Говоря о финансах и достатке, астролог коснулась и темы, связанной со скачком валют, кризисом, дав понять, что ситуация, которая сложилась в 90-х, в год Водяного Кролика не проиграется. Опасаться дефолта, волнообразной инфляции и появления финансовых пирамид не стоит — все это маловероятно. Правда, некоторые моменты будет исторически напоминать то, что россияне пережили в десятилетку до нулевых.