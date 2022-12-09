Богатые спасут от обнищания! Тамара Глоба четко разъяснила, что будет с деньгами россиян в 2023 году

Тамара Глоба дала понять, что 2023 год выдастся жестким во многих аспектах. При этом события сегодняшнего дня в будущем приведут к желанию объединиться всем миром на дружественной основе. Но пока нужно пережить закрытие границ, сложности с дальними поездками и путешествиями — многое станет недоступным.

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Говоря о финансах и достатке, астролог коснулась и темы, связанной со скачком валют, кризисом, дав понять, что ситуация, которая сложилась в 90-х, в год Водяного Кролика не проиграется. Опасаться дефолта, волнообразной инфляции и появления финансовых пирамид не стоит — все это маловероятно. Правда, некоторые моменты будет исторически напоминать то, что россияне пережили в десятилетку до нулевых.

Кстати, в будущем люди, которые имели многое, рискуют в очередной раз лишиться всего. И наоборот, те, кто ничего не имел, в нужный момент захватят в свои руки то, что будет новым: новые возможности, новые технологии, новые финансовые потоки, структуры на основе электронных систем. Тамара Глоба дала четкий прогноз, что будет с финансами в 2023 году. Упасть в нищету народу не позволят. Их жизнь уравновесят за счет тех, у кого есть сбережения.

«В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом», — заметила Тамара Глоба.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»