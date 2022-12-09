«Следствие влияний извне»: Василиса Володина сделала важное предзнаменование

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале дает свой прогноз о том, каким будет новый день.
Она дала понять, что эта пятница, 9 декабря, дата несколько противоречивая. Это сулит Квадрат Венеры с Юпитером из Стрельца в Рыбы.
По словам Василисы Володиной, это часто про конфликт любви и денег. Астролог напомнила, что тема эта не новая, а вполне себе древняя.
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«Кстати, если вам кажется, что современный мир меркантилен, то давайте помнить, что издревле считали Юпитер (деньги) большим благом, а Венеру (любовь) — малым. Так что кто еще тут меркантильный. Итак, сейчас малое благо не дружит с большим. Это хороший день для того, чтобы разобраться в личных предпочтениях и понять, что тебе самому-то надо (а не социуму от тебя). И одновременно осознать… упс… что эти самые личные предпочтения какие-то не совсем личные. Они тоже следствие влияний извне», — сделала важное предзнаменование Василиса Володина в телеграм-канале.