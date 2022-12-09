«Следствие влияний извне»: Василиса Володина сделала важное предзнаменование

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале дает свой прогноз о том, каким будет новый день.

Она дала понять, что эта пятница, 9 декабря, дата несколько противоречивая. Это сулит Квадрат Венеры с Юпитером из Стрельца в Рыбы.

По словам Василисы Володиной, это часто про конфликт любви и денег. Астролог напомнила, что тема эта не новая, а вполне себе древняя.

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