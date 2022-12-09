Они поймут, чего вы стоите на самом деле! Стрельцов в декабре ожидает сказочный успех — Глоба

Астролог Тамара Глоба предрекла светлое будущее Стрельцам в декабре. Это очень удачное время для них во многих смыслах.

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Люди в окружении Стрельцов словно откроют на них глаза. Вкус представителей этого знака зодиака будут учтен, их мнение будет услышано.

Во второй неделе декабря и позже Стрельцы познают хорошие деньги. Перед ними откроются отличные возможности заработков и вложений. Если вы собирались приобрести что-то крупное — покупка будет удачной, но не тратьте все средства на подарки и отдых.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы