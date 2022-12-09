Облапошат, как простачка! Какому знаку-благодетелю категорически нельзя брать и давать в долг в 2023 году

Астролог Наталья Гурьянова назвала знак восточного гороскопа, у которого в 2023 году на первый план выйдут дела, связанные с благотворительностью и отдачей. Так, щедрость станет их оберегом в год Водяного Кролика. Главное — избегать сомнительных предложений и сделок. Этот прогноз касается Тигров.

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Рожденные в год Тигра в 2023-м могут стать жертвами мошенников и обманщиков. Им не стоит брать и давать в долг.

«Ваш основной вектор в 2023 году — духовный рост и развитие, полезно начать изучать себя и свой внутренний мир», — добавила астролог.

По материалам 7days