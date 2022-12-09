Новая трехлетка до 2025-го! Василиса Володина дала прогноз, что будет с Россией в 2023 году

Василиса Володина дала четкий правдивый прогноз на новую трехлетку, обозначив те явления, которые стоит ожидать в обозримом будущем — речь идет про 2023, 2024 и 2025 годы.

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Порадовать исключительно положительными предзнаменованиями на год Водяного Кролика астролог, по ее же признанию, не может. Однако терять надежду и позитивный настрой не нужно. Иначе есть риск поддаться страхам и тревогам. Весной 2023-го на фоне коридора затмений россияне могут ожидать того, что будут приняты стратегически важные решения. Володина рассчитывает на то, что появится хотя бы призрачное понимание, куда все движется.

А вот окончания споров, урегулирования бед ждать пока не приходится. Скорее наоборот, в 2023 году все вскипит, забурлит, активизируется. Только после возможно первое затишье. Облегчение придет уже в 2024 году, это период, когда россияне смогут вздохнуть полной грудью. Однако на лад дела пойдут не раньше 2025 года. Вот такой будет новая трехлетка.

«Надеюсь, что это будет судьбоносной точкой в смысле понимания, куда движутся события. Впервые с 24 февраля», — добавила астролог, говоря о весенних событиях.

По материалам Parents