Володина назвала конкретные дни, когда трагедия в Химках может повториться

Василиса Володина назвала трагедию в Химках страшным, но закономерным явлением, поскольку ситуацию с огнем спровоцировало противостояние Марса и Солнца во время полнолуния.

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«Не раз писала о том, что пожары становятся чаще плюс-минус 1 месяц от даты затмений. Но главный «провокатор» — вчерашнее противостояние Солнца с Марсом во время полнолуния. Это не частое явление, так чтобы оба фактора сошлись сразу», — написала в своем телеграме астролог.

Она сказала, что это очень пожароопасное время, и на похожих аспектах сгорел Кремль 19 июля 1701 года, когда Солнце соединилось с Марсом в момент полнолуния.

По словам Володиной, ближайшие даты со сходными констелляциями (Солнце-Луна-Марс): 13 и 27 ноября 2023 года, 17 октября 2024 года, 14 января 2025 года.