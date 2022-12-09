Судьбоносная развилка! Володина обозначила главные события с раскладом на весну 2023 года

Василиса Володина дала понять, что не делает больших ставок на 2023 год. Так, раньше 2024-го астролог не видит того, чтобы пришло облегчение, стабилизация и ослабление напряженной ситуации. При этом впадать в пессимистические настроения не стоит, любые глобальные перемены несут собой кризис, волну паники и страха.

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Говоря о важнейших событиях года Водяного Кролика, астролог подметила, что именной весной нас ждет второй за последние полгода коридор затмений. Это период принятия важнейших решений.

«Все будет зависеть от того, как будет пройдена эта точка, какой выбор будет сделан и как стратегически развернется ситуация. Ничего легкого я не предполагаю, причем во всем мире», - заметила Василиса Володина.

В марте 2023-го проснутся страхи, тревоги и переживания, которые проигрывались еще в октябре и ноябре 2022 года. Многие окажутся в стрессе из-за непонимания того, что происходит вокруг. Этот период испытает нас на прочность.

«Сейчас и позже, весной 2023 года, когда будет очередной коридор затмений, — время принятия стратегических решений. Скажу честно (окончание споров, - Прим. Ред.) маловероятно. Наоборот, возможно усиление активности — это период всплеска, после которого, возможно, станет потише. Было бы хорошо, чтобы за это время наметилась какая-то перспектива: куда идем, кто с кем договаривается и о чем», - добавила астролог.

По материалам Parents.