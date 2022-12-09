Пожар в Химках предсказала Глоба: что еще нас ждет в ближайшем будущем – прогноз астролога

Утро 9 декабря началось в России с трагедии — сгорел магазин OBI в Химках, который располагался на площадке ТЦ «Мега-Химки».

На данный момент известно об одном погибшем, охранника при эвакуации ударило по голове металлической конструкцией.

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Увы, но не исключено, что это не последняя трагедия. О том, что начало декабря ознаменуется бедами, связанными с огнем, предсказывала астролог Тамара Глоба. А теперь вспомните о взрывах на территории России и Украины, извержениях сразу двух вулканов (на Камчатке и на Канарских островах), и вы поймете, что ее слова достойны внимания.

«Обратите внимание на начало декабря. Это время опасности взрывов, период, когда возможны пожары и проблемы, связанные с водой», — предостерегла Тамара Глоба.

В середине декабря станет все более-менее спокойно в мире, однако в третьей декаде месяца мы увидим обострение общеполитической ситуации. Кроме того, о себе ярко заявят проблемы связанные с вирусами и другими заболеваниями.

Также астролог просила быть внимательными на дорогах, ожидаются катастрофы, связанные с техникой и энергетикой. Они отразятся на нашем с вами будущем: экономика, финансы, — все это встанет под вопрос.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.