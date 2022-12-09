Весам нужно отправиться в путь, чтобы разбогатеть: Глоба спрогнозировала будущее

В декабре Весам светят хорошие заработки. Чтобы денежки появились на счете и в кошельке, представителям данной зодиакальной системы нужно отправиться в путь. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

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Также астролог посоветовала присмотреться и прислушаться к близким людям, тем, кто находится в окружении Весов. Вполне вероятно, что именно с их помощью в декабре деньги придут к вам.

Не исключены конфликты с партнерами, могут оживиться противники. Так что Тамара Глоба не советует Весам слишком радоваться своему богатству и расслабляться. Там, где деньги - всегда нужно быть начеку!