Новые вожди поведут за собой, путь изменится: декабрь выглядит ошеломительно в прогнозе Глобы

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Вместе с тем декабрь принесет изменения. В этом месяце появятся новые лидеры со свежими идеями, готовые повести за собой людей, умы, мнения. Они подпишут ряд очень важных для всего человечества бумаг, данные документы отразятся почти на всех.

Но насколько позитивный результат они принесут? Этот вопрос пока остается открытым. Тамара Глоба не исключает, что решения новых вождей могут оказаться излишне горячными.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.