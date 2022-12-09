9 декабря – конфликт любви и денег: Володина ошарашила гороскопом на пятницу

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«Часто это про конфликт любви и денег. Кстати, если вам кажется, что современный мир меркантилен, то давайте помнить, что издревле считали Юпитер (деньги) большим благом, а Венеру (любовь) малым. Так что кто еще тут меркантильный. Итак, сейчас малое благо не дружит с большим», - сообщила Володина.

Астролог заметила, что 9 декабря – хороший день для того, чтобы разобраться в личных предпочтениях, и понять, что тебе самому надо, а не социуму от тебя.