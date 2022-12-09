Названы пять знаков зодиака, которые не выйдут замуж: характер вредный

Если вы задумали в ближайшее время выйти замуж, стоит проверить список от астролога Татьяны Болуковой, которая усомнилась в этом. Ведь характер у некоторых представительниц зодиакальной системы — не ахти.
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Чтобы найти достойного спутника и узаконить с ним отношения, им нужно немного поработать над собой. Итак, смотрим список астролога и делаем выводы.
Водолеи сами по себе независимы, они не боятся в старости остаться без спутника. Стрельцы слишком активны и любят путешествия, редкий мужчина выдерживает эту энергию.
Близнецы не способны легко менять партнеров, поэтому есть риск прирасти к кому-то не лучшему и суметь адаптироваться к другому.
Скорпионы слишком эгоистичны, чтобы стать второй половинкой для кого-то. А Козероги чересчур упрямы и независимы.
Источник: marieclaire.ru.