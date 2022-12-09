Астрологи назвали самого верного мужчину по знаку зодиака

Стало известно, под какими знаками скрываются самые надежные из мужчин.

Астрологи назвали Тельцов преданными и верными мужьями. Они обожают постоянство, поэтому для них важны партнер и отношения. Тельцы далеки от измен.

На втором месте Козероги. Они тоже не привыкли рисковать своим союзом ради случайной связи. Для Козерогов все еще актуальна любовь до гроба.

И еще один верный знак среди мужчин – Водолей. Представители этого знака готовы хранить верность, но только разобравшись в своих чувствах до конца. Им трудно убедиться в серьезности намерений, поэтому верного партнера в Водолее сразу не распознать. Об этом рассказали в umagazine.ru.