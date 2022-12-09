«Совсем неудачный для работы»: Елена Мун сделала предупреждение для всех знаков на девятое декабря

Астролог Елена Мун поделилась рекомендациями для всех знаков зодиаков на пятницу, девятого декабря.
Мун заявила, что в этот день лучше не перегружать себя работой и сложными задачами.
«Это отличный день для отдыха и развлечений и совсем неудачный для работы. Не нужно планировать ничего умственного, мышление работает намного медленнее, чем обычно. Зато можно смело выполнять рутинные дела», – отметила астролог.
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Также Мун подсказала разумно отнестись к тратам.
«При походе в магазин лучше придерживаться списка продуктов, иначе можно спустить деньги на совершенно бесполезные покупки», – процитировали астролога в vnimanie.pro.
Напомним, ранее астрологи рассказали о знаках, которым повезет с карьерой в 2023 году.