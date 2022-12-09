«Совсем неудачный для работы»: Елена Мун сделала предупреждение для всех знаков на девятое декабря

Астролог Елена Мун поделилась рекомендациями для всех знаков зодиаков на пятницу, девятого декабря.

Мун заявила, что в этот день лучше не перегружать себя работой и сложными задачами.

«Это отличный день для отдыха и развлечений и совсем неудачный для работы. Не нужно планировать ничего умственного, мышление работает намного медленнее, чем обычно. Зато можно смело выполнять рутинные дела», – отметила астролог.

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Также Мун подсказала разумно отнестись к тратам.