Деньги, карьера, любовь — звездный час! Глоба назвала три знака зодиака, поцелованных судьбой в декабре

Тамара Глоба в свежем прогнозе назвала три знака зодиака, поцелованных судьбой в декабре. Рожденным под этим созвездием будут благоволить небесные светила. Главное — поймать птицу удачи за хвост.

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Вторая половина декабря успешна для Тельцов. Они могут надеяться на появление дополнительных заработков, им легко удастся договориться с партнерами. Также особенно удачными будут дальние дороги. Перемены, которые планируют Тельцы, начиная со второй декады декабря, могут принести успех в личных делах, а также вдали от дома. Ожидайте новые знакомства, приятные встречи, интересные компании, творческий и личный успех. Дополнительную возможность заработков, покупок и вложений.

«В конце месяца не спускайте буквально на пол-оборота свои возможности на работе, потому что руководство будет контролировать вас и следить за вашими талантами и возможностями», — заверила Тамара Глоба.

Декабрь во многом успешен и для Львов. Это время праздника, любимые люди будут рядом. Период особенно удачен для творчества, для начинаний при поддержке друзей. Можно запланировать путешествие, праздник или отдых в приятной компании.

Вторая половина месяца — период, когда придут новые возможности по службе. Рожденные под этим созвездием будут зарабатывать, но расходы тоже будут значительные. Постарайтесь планировать аккуратно свои траты. К концу месяца деньги пригодятся.

Для Стрельцов декабрь — это время успеха, и в то же время их одолеют дела, которые требуют внимания и концентрации. Будьте очень внимательны к тем, кого вы любите. Вполне возможно стоит пойти к ним на встречу, поддержать.

Начало месяца станет периодом личного успеха, преуспевание по службе, интеллектуальной деятельности, а также в вопросах творчества. Окружающие заметят вкус и интересы Стрельцов.

Вторая неделя декабря и последующий период принесет успех в финансовых вопросах, будут вложения, возможность заработков и приобретения, но постарайтесь в середине и в конце месяца не спустить все на подарки, потому что третья декада кроме заработков принесет возможности отдыха, праздника, хорошей компании, любви, дел, которые относятся к детям. Траты и расходы на отдых и развлечения будут значительными. В то же время в течение месяца займетесь укреплением дома и быта.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба