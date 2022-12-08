Процветание — деньги и семья! Кто он — везунчик, для которого 2023 год станет праздником изобилия

Астролог Наталья Гурьянова назвала знак восточного гороскопа, который станет главным счастливчиком в 2023 году. Рожденных в этот год можно назвать баловнями судьбы. О ком речь? И это Лошади.

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Похоже, что у рожденных под этим знаком восточного гороскопа год Водяного Кролика станет праздником изобилия. К Лошадям придет звезда процветания и благополучия. Многое из задуманного реализуется наилучшим образом. Но не само собой, а благодаря их правильным действиям. Важно проявить трудолюбие и расширить свою финансовую емкость.

«Особое внимание в наступающем году следует уделить семье и созданию благоприятной атмосферы дома и в разных коллективах. Энергии будут способствовать любым намерениям и достижению поставленных задач», — добавила астролог.

По материалам 7days.