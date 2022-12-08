Освободиться от обид, прийти к молитве! Назван знак зодиака, для которого 2023 год станет кармическим

Астролог Наталья Гурьянова назвала знак восточного гороскопа, для которого 2023-й станет кармический годом. О ком речь? И это те, кто родился в год Крысы или те, чей день рождения выпадает на даты с 8 декабря по 4 января (любого года. — Прим. ред.). Что такое кармические годы? Это периоды особенного духовного роста, когда приходит напоминание о важнейших задачах души в данном воплощении.

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В предстоящий год рожденным в год Крысы важно будет проработать свои отношения с родом, освободить себя от обид и сожалений в адрес своих родных и близких и получить их поддержку. Также важно обратить максимум внимания на сферу взаимоотношений с партнером и с противоположным полом в целом.

«Вас будут обучать доверию и близости в отношениях. Уроки будет легче всего пройти через духовную и личностную работу — медитации, молитвы, практики и психологические консультации», — добавила астролог.

По материалам 7days