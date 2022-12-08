2022-й — выход из зоны комфорта, 2023-й — любовь, взлеты и шансы! Гороскоп для всех знаков зодиака

Астролог Наталья Гурьянова дала свежий прогноз на год Водяного Кролика, подметив, что 2022-й не оставил равнодушным к себе даже обывателей. Геополитика, экономика, личные события и другие важные аспекты, которые должны были направить отдельную личность на рост и развитие, даже самых упертых выводили из зоны комфорта. Чего же ждать от 2023 года?

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Так, год Тигра заложил мощный фундамент двенадцатилетнего цикла, дал старт и ход новой энергии времени. Поэтому изменений и трансформаций было невероятно много. Мир показал важность освобождения от ненужных привязанностей, слияний, бесплодных надежд. Учились брать тотальную ответственность на себя. Тигр — животное агрессивное, и все не раз в уходящем году могли наблюдать вскрывание всей агрессии, скопившейся на планете.

Зато 2023 год, символом которого станет Кролик, должен открыть невероятные возможности, но воспользоваться ими духу может и не хватить.

Конечно, Кролик — это покровитель любви и романтики. Это год, плодородный на влюбленности, беременности и невероятные любовные приключения. Одиноким людям Кролик точно принесет множество шансов найти свою вторую половинку, разнообразить личную жизнь. Однако важно помнить, что это не про долгосрочные и глубокие привязанности. Если кто-то хочет серьезных отношений, то должен быть более прагматичным и трезвым. Партнера важно в этом году выбирать головой, а не на мощном феромоновом импульсе.

По материалам 7days