Две недели тотальной экономии! Какой знак зодиака рискует потратить все деньги в декабре

Ведический астролог Надежда Чернышева назвала знак зодиака, который в середине декабря рискует спустить все свои деньги, оставшись в должниках. О ком речь? И это Близнецы.

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В четверг, 8 декабря, в полнолуние рожденным под этим созвездием нужно мечтать о путешествиях в далекие страны. Можно наметить для себя маршрут и составить список интересных городов. Также есть смысл подумать о приобретении недвижимости за рубежом, Луна поможет Близнецам исполнить мечты.

При этом в декабре им стоит с умом подойти к тратам, есть риск спустить все накопленное по ветру.

«В ближайшие две недели старайтесь не тратить деньги почем зря, праздники требуют больших расходов, но неприкосновенный запас должен остаться нетронутым. Загадывайте рост доходов, новые источники прибыли», — добавила астролог.

По материалам Wday