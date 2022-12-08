Иначе — беда: астролог назвала знак зодиака, которому 12 декабря надо следить за языком

Известный астролог Евгения Ан заявила, что у Рыб на следующей неделе могут быть серьезные неприятности. И связано это с чрезмерной болтливостью представителей данного созвездия.

«Рыбам стоит внимательно отнестись к тому, что они говорят, когда и кому. Например, если вы в растрепанных чувствах что-то не то ляпнете, вы-то забудете, а на вас могут обидеться и припомнят об этом в самый неподходящий момент», — заявила она.

Так что Рыбам нужно срочно фильтровать все, что они хотят донести до собеседника. Иначе — беда.

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