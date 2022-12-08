Володина узрела год первой передышки для россиян, когда бьющее по нервам напряжение спадет

Василиса Володина поделилась мнением о том, что год Водяного Кролика едва ли порадует позитивными событиями, скорее наоборот, все будет напряженно. Так, астролог дала понять, что всегда существуют какие-то шероховатости. Однако, когда происходят перемены глобального значения, все процессы воспринимаются обывателями еще острее.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Делясь предсказанием о так ожидаемом затишье, Василиса Володина назвала год первой передышки для россиян.

«До 2025-го лучше не будет», — сказала астролог.

При этом Володина советует не скатываться в пессимизм. Так, она подметила, что сначала нужно «пережить» еще один коридор затмений с развилкой весной 2023 года.

«Ничего легкого я не предполагаю, причем во всем мире», — добавила астролог.

По материалам Parents