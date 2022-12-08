Денежный перевод и не только: какой знак зодиака 12 декабря ждет ошеломительный успех

Астролог Евгения Ан заявила, что для Козерога следующая неделя начнется с позитива. И уже понедельник, 12 декабря, по ее словам, преподнесет представителям этого созвездия приятные новости.

«Это может быть хорошая новость, подарок, денежный перевод, неожиданная похвала или комплимент. Это событие задаст тон всей неделе», — заявила она.