Весов поманит на измены, а Львы все разрушат: любовный гороскоп на следующую неделю

Известный астролог Евгения Ан дала прогноз для знаков зодиака на следующую неделю. С 12 декабря, по ее словам, никаких потрясений в целом не предвидится. Однако некоторым знакам зодиака стоит обратить внимание на определенные вещи.
«Львы могут испортить себе личную жизнь прямо в понедельник. Причем так, как они делают примерно все — с шиком и размахом. И все же постарайтесь не совершать опрометчивых поступков», — заявила она Teleprogramma.pro.
А Весов, по ее словам, наоборот, поманят новые любовные горизонты.
«Возможно, вы решите, что пришла пора оставить вашего партнера и отправиться навстречу прекрасному принцу или восхитительной принцессе», — добавила астролог.
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