Весов поманит на измены, а Львы все разрушат: любовный гороскоп на следующую неделю

Известный астролог Евгения Ан дала прогноз для знаков зодиака на следующую неделю. С 12 декабря, по ее словам, никаких потрясений в целом не предвидится. Однако некоторым знакам зодиака стоит обратить внимание на определенные вещи.

«Львы могут испортить себе личную жизнь прямо в понедельник. Причем так, как они делают примерно все — с шиком и размахом. И все же постарайтесь не совершать опрометчивых поступков», — заявила она Teleprogramma.pro.

А Весов, по ее словам, наоборот, поманят новые любовные горизонты.