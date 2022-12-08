С 13 декабря! Какой знак зодиака могут использовать в корыстных целях

Следующая неделя, по словам астролога Евгении Ан, будет спокойной. Однако некоторым знакам зодиака нужно быть осторожными, так как недоброжелатели могут воспользоваться слабостью и добротой.
«Тельцов могут использовать в корыстных целях, поэтому пока не пускайте ни к чему важному для вас ни деловых партнеров, ни любовных», - заявила она.
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Также поостеречься следует и Львам. Астролог предупредила, что представители этого созвездия могут испортить отношения с любимым человеком уже в понедельник, 12 декабря.