С 13 декабря! Какой знак зодиака могут использовать в корыстных целях

Следующая неделя, по словам астролога Евгении Ан, будет спокойной. Однако некоторым знакам зодиака нужно быть осторожными, так как недоброжелатели могут воспользоваться слабостью и добротой.

«Тельцов могут использовать в корыстных целях, поэтому пока не пускайте ни к чему важному для вас ни деловых партнеров, ни любовных», - заявила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также поостеречься следует и Львам. Астролог предупредила, что представители этого созвездия могут испортить отношения с любимым человеком уже в понедельник, 12 декабря.