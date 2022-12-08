С 13 декабря! Какой знак зодиака могут использовать в корыстных целях

Фото: freepik.com/rawpixel.com

Фото: freepik.com/rawpixel.com

Известный астролог дала неутешительный прогноз на следующую неделю.

Следующая неделя, по словам астролога Евгении Ан, будет спокойной. Однако некоторым знакам зодиака нужно быть осторожными, так как недоброжелатели могут воспользоваться слабостью и добротой.

«Тельцов могут использовать в корыстных целях, поэтому пока не пускайте ни к чему важному для вас ни деловых партнеров, ни любовных», - заявила она.

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Также поостеречься следует и Львам. Астролог предупредила, что представители этого созвездия могут испортить отношения с любимым человеком уже в понедельник, 12 декабря.

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