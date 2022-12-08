Есть шансы остаться без работы: астролог предрек опасность с 12 декабря

Астролог Евгения Ан рассказала, что следующая неделя может быть сложной для Стрельцов. Если на личном фронте у представителей этого созвездия все будет спокойно, то в финансовых делах фортуна не улыбнется.

«Есть опасность остаться без работы. Это так себе история, особенно в конце года. Не лезьте на рожон и не хлопайте дверью – скоро ситуация стабилизируется, и до этого времени надо дожить без потерь», - заявила она Teleprogramma.pro.

При этом Ан посоветовала не заедать стресс едой. Иначе возникнут серьезные проблемы со здоровьем прямо перед Новым годом.

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