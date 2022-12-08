Проснутся богачами: Глоба назвала три знака зодиака, на которых обрушатся деньги

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что в ближайшее время очень повезет трем знакам зодиака. Представителей некоторых созвездий ждет неслыханная удача в финансовых делах.

Фортуна улыбнется Тельцам. Но для того, чтобы озолотиться — им нужно усиленно поработать перед Новым годом.

Также дела пойдут в гору у Близнецов и Раков. Только главное берегите свое здоровье в погоне за капиталами. Глоба обещает, что успех обязательно придет, только приложите к этому усилие.

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