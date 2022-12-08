Что приготовить на Новый год, чтобы не разозлить Кролика

Астрологи сообщили, что символ 2023 года — Черный Водяной Кролик — будет приносить удачу, если его правильно «задобрить». К примеру, можно приготовить блюда на новогодний стол, которые ему понравятся.

«В приоритете салаты из зелени, а также фрукты и овощи зеленого цвета: киви, яблоки, лайм, ананас, авокадо, огурцы, перец. Для основных блюд стоит выбирать нежирные сорта мяса, рыбы или птицы», — сообщила астролог Татьяна Закусило рассказала порталу «Москва 24».

При этом ни в коем случае не готовьте в этом году крольчатину или зайчатину, советует астролог. Обойдитесь мясом свинины или говядины.

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