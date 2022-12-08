Деньги по карманам, прибыль и новое жилье - сбудется! Что надо загадать Овну в полнолуние 8 декабря

Астролог Надежда Чернышева в свежем прогнозе назвала знак зодиака, чьи мечты о новом жилье могут исполнится, если загадать желание в полнолуние 8 декабря. О ком речь? И это Овен.

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В четверг рожденные под этим созвездием могут смело мечтать о покупке недвижимости. Главное - выписать на листе бумаги все свои желания, которые относятся к новому жилью.

«Вы хотите квартиру или дом? Или, может быть, переезд не входит в ваши планы, а вот ремонт — в самый раз? Любые ваши фантазии о недвижимости должны исполниться. Также можно подумать и об увеличении доходов вашей семьи. Конечно, деньги не свалятся с неба, придется приложить усилия для финансового роста, но намеченный вами маршрут будет реализовываться так, как вы и хотели», - добавила астролог.

По материалам Wday.