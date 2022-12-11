Какие знаки зодиака 11 декабря заденет полнолуние

Львы

Вы можете почувствовать себя сегодня подавленными и расстроенными. Важно, чтобы вы скрывали свои чувства с улыбкой и контролировали желание выпустить их наружу.

Стрельцы

Сегодня вас раздражают пустяковые дела. Ваше беспокойство заставляет вас искать его источник, но вы не можете его найти. Вы чувствуете беспокойство, но позволить ему повлиять на вас - не самое лучшее решение. Звезды советуют вам неуклонно работать над своими приоритетами, один за другим, не перегружаясь. Это временная фаза, которая скоро пройдет.