Раздор в любовных отношениях: три знака зодиака, которых ждет опасность 10 декабря

Девы
Сегодня вы и ваш партнер проведете время друг с другом и возродите чувства, которые были давно похоронены под повседневной рутиной. Вы обнаружите, что после того, как вы на некоторое время сосредоточитесь только друг на друге, ваши отношения заиграли новыми красками.
Стрельцы
Сегодня будьте немного осторожны в сфере любви, так как кто-то может вести себя по отношению к вам не совсем искренне. Если кто-то недавно очаровал вас, присмотритесь к нему еще раз и спросите себя, не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой. Подумайте всерьез, возможно, некоторые поступки этого человека были совершены для того, чтобы получить краткосрочную выгоду.
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Козероги
Сегодня вы и ваш партнер захотите быть самыми лучшими друг для друга. Если вы празднуете какое-то событие, вы можете обнаружить, что получаете очень особенный и продуманный подарок от своей второй половинки. Водолеи, используйте сегодняшний день, чтобы придумать, как ответить взаимностью на заботливый поступок и показать своему партнеру, насколько он вам дорог. Сегодня вы поймете, что вы и ваш партнер находитесь на одной волне.