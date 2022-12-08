2023 год выпадет самым критическим! Тамара Глоба узрела время четкого урегулирования всех бед

Тамара Глоба в свежем прогнозе дала понять, когда возможно четкое и ясное урегулирование всех критических моментов. Полагаться на год Водяного Кролика, как намекнула астролог, не приходится. При этом в самые ближайшие годы цивилизационный мир сотрясет волна перемен, которые коснутся и экономики, и психологии.

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«И только через 2–2,5 года пойдет период, когда будет четкое и ясное урегулирование. Период 2023 года, наверное, самый критический», — заверила Тамара Глоба.

Ко всему прочему, астролог подметила, что уже с конца лета 2022 года в силу снова вступила довольно активная фаза, которая коснулась споров и возникновения новых серьезных конфликтов. А 2023-й и вовсе выдастся наиболее тяжелым за последнюю тройку лет. Даже 2021-й и 2022-й с пандемией, скачком валют и спорами покажутся разминочными.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».