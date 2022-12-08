Необходимая осторожность: Василиса Володина предостерегла от необдуманных поступков ради улучшения ситуации

Астролог Василиса Володина огорошила свою аудиторию в телеграм-канале, сообщив, что 8 декабря довольно сложный, с точки зрения расположения небесных светил, день.

«Денек сегодня откровенно сложный, даже самый оптимистичный астролог в мире затруднится выискивать хорошие новости, когда Полнолуние происходит одновременно с противостоянием Марса», - написала Василиса Володина.

Астролог предупредила, что для этого дня характерны задиристость, взвинченность, задиристость, драчливость и прочие эмоционально неприятные вещи.

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