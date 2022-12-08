«Облегчит напряженность»: Василиса Володина назвала условие, при котором мир справится с трудностями

В телеграм-канале известного астролога Василисы Володиной каждый день в одно и то же время появляется астрологический прогноз на наступившие сутки.
По словам Василисы Володиной, этот четверг, 8 декабря, сулит сложности, поскольку совпали сразу два неблагоприятных, с точки зрения небесных светил, явления. Полнолуние происходит одновременно с противостоянием Марса.
Но даже в таком дне есть то, что позволит смягчить напряженность.
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«Основная тенденция дня – задиристость, взвинченность, воинственность, драчливость. Но давайте, вместе с необходимой осторожностью, надеяться, что Луна в Близнецах облегчит-таки напряженность. А как? С шутками сегодня лучше не выступать, обязательно оскорбишь чьи-нибудь чувства. А вот легко подняться и уйти из гнетущей атмосферы на свежий воздух — пожалуй», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.