«Полнолуние одновременно с противостоянием Марса»: Василиса Володина предрекла сложный период

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Василиса Володина выразила надежду, что смягчить грозный день и нивелировать напряженность поможет Луна в Близнецах. Правда, при соблюдении нескольких условий.