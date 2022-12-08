«Полнолуние одновременно с противостоянием Марса»: Василиса Володина предрекла сложный период

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает прогноз на каждый день. По ее словам, этот четверг, 8 декабря, будет довольно сложным.
«Денек сегодня откровенно сложный, даже самый оптимистичный астролог в мире затруднится выискивать хорошие новости, когда Полнолуние происходит одновременно с противостоянием Марса. Основная тенденция дня — задиристость, взвинченность, воинственность, драчливость», — предрекла Василиса Володина.
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Василиса Володина выразила надежду, что смягчить грозный день и нивелировать напряженность поможет Луна в Близнецах. Правда, при соблюдении нескольких условий.
«С шутками сегодня лучше не выступать, обязательно оскорбишь чьи-нибудь чувства. А вот легко подняться и уйти из гнетущей атмосферы на свежий воздух — пожалуй», — посоветовала Василиса Володина в телеграм-канале.