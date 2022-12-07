Начиная с 15-го числа: кому Василиса Володина предсказала небольшую передышку в декабре

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале предсказывает будущее представителям всех знаков зодиака.

Не так давно она сделала полный расклад на декабрь. В целом, как считает Василиса Володина, последний месяц года сложится непросто для всех. Он будет напряженным, что вполне объяснимо. Декабрь — это всегда месяц подведения итогов, в который еще и многое нужно успеть сделать.

Что касается, например, представителей Водолея, то им уже во второй половине месяца захочется спрятаться ото всех, но придется держаться.

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