«Обострения можно избежать»: Василиса Володина — о том, как удержаться на краю конфликта

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает астрологический прогноз на каждый день.
Что касается начала декабря, то ранее Василиса Володина сообщала, что оно будет непростым по многим показателям.
Между тем дату 7 декабря Василиса Володина обозначила как очень важную. Если верить звездам, именно этот день поможет удержаться от совершения необдуманных поступков и в последний момент удержаться на краю пропасти.
«На небе немало ядовитеньких аспектов и при этом ни одного точного нет. Это значит, что даже в сложной, казалось бы, ситуации еще большего обострения можно избежать. Удержаться на краю конфликта или опасного шага. Пытаться сделать глупость, но вовремя опомниться», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».