«Обострения можно избежать»: Василиса Володина — о том, как удержаться на краю конфликта

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает астрологический прогноз на каждый день.

Что касается начала декабря, то ранее Василиса Володина сообщала, что оно будет непростым по многим показателям.

Между тем дату 7 декабря Василиса Володина обозначила как очень важную. Если верить звездам, именно этот день поможет удержаться от совершения необдуманных поступков и в последний момент удержаться на краю пропасти.