«Обострения можно избежать»: Василиса Володина — о том, как удержаться на краю конфликта

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина считает, что мы находимся в ядовитом периоде, но важно вовремя опомниться.

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает астрологический прогноз на каждый день.

Что касается начала декабря, то ранее Василиса Володина сообщала, что оно будет непростым по многим показателям.

Между тем дату 7 декабря Василиса Володина обозначила как очень важную. Если верить звездам, именно этот день поможет удержаться от совершения необдуманных поступков и в последний момент удержаться на краю пропасти.

«На небе немало ядовитеньких аспектов и при этом ни одного точного нет. Это значит, что даже в сложной, казалось бы, ситуации еще большего обострения можно избежать. Удержаться на краю конфликта или опасного шага. Пытаться сделать глупость, но вовремя опомниться», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.

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