Василиса Володина призвала к особой бдительности с 9 декабря: на что астролог просит обращать внимание

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз на предстоящие семь дней — с 9 по 16 декабря. На этот раз она объявила, в одежду каких оттенков следует облачаться, чтобы притянуть к себе удачу и всяческие приятные события.

Однако успех сулят и люди, одетые определенным образом. Так что, если у вас есть некий запрос, ищете в толпе именно такого, правильного с точки зрения астропалитры человека. Это тоже знак того, что все будет хорошо.