Василиса Володина призвала к особой бдительности с 9 декабря: на что астролог просит обращать внимание

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз на предстоящие семь дней — с 9 по 16 декабря. На этот раз она объявила, в одежду каких оттенков следует облачаться, чтобы притянуть к себе удачу и всяческие приятные события.
Однако успех сулят и люди, одетые определенным образом. Так что, если у вас есть некий запрос, ищете в толпе именно такого, правильного с точки зрения астропалитры человека. Это тоже знак того, что все будет хорошо.
«Хаки и оливковый цвет задают тон этой недели. Носите сами и наблюдайте, как лучше вписываетесь в ситуации. Увидите человека в таких оттенках, считайте, что это подсказка жизни», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.
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