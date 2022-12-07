«Подсказка жизни»: Василиса Володина назвала людей, которые принесут удачу на этой неделе

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале не только делает прогнозы на будущее, исходя из расположения небесных светил.
Оказывается, в прерогативе астрологов — сообщать о цветовой гамме ближайших семи дней. Василиса Володина в своем телеграм-канале объявила, что с 9 по 16 декабря стоит облачаться в наряды защитных оттенков. Это принесет удачу. А встреча с людьми, в одежде которых есть подобный цвет, может являться неким знаком.
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«Хаки и оливковый цвет задают тон этой недели. Носите сами и наблюдайте, как лучше вписываетесь в ситуации. Увидите человека в таких оттенках, считайте, что это подсказка жизни», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.