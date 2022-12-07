«Подсказка жизни»: Василиса Володина назвала людей, которые принесут удачу на этой неделе

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале не только делает прогнозы на будущее, исходя из расположения небесных светил.

Оказывается, в прерогативе астрологов — сообщать о цветовой гамме ближайших семи дней. Василиса Володина в своем телеграм-канале объявила, что с 9 по 16 декабря стоит облачаться в наряды защитных оттенков. Это принесет удачу. А встреча с людьми, в одежде которых есть подобный цвет, может являться неким знаком.

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