Деньги обрушатся ливнем, главное — загадать! Какой знак зодиака станет королем полнолуния 8 декабря

Ведический астролог Надежда Чернышева дала прогноз на полнолуние 8 декабря. Этот период станет идеальным для того, чтобы загадать желание и запланировать свое будущее. Однако мечты сбудутся, если они относятся к материальным благам. Также астролог назвала короля этого полнолуния. О ком речь? И это Телец.

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Так, представители этого зодиакального круга могут загадывать желания о чем угодно, добрая Луна поможет им воплотить все в жизнь. При этом больше всего энергии планета дает на самореализацию и развитие.

«Подумайте, возможно, вы хотели обновить свой имидж или повысить квалификацию на курсах? Также можно помечтать о небольшом путешествии, а еще заняться своим здоровьем. Пройдите базовый чек-ап, чтобы убедиться, что все в порядке. В ближайшие две недели вы будете легки на подъем и фонтанировать новыми интересными идеями», — добавила астролог.

По материалам Wday.