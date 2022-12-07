2021-й и 2022-й - разминочные! Глоба растревожила прогнозом на 2023 год - с деньгами крах

Тамара Глоба назвала год Водяного Кролика самым тяжелым за последнюю тройку лет. Так, 2021-й и 2022-й покажутся разминочными на фоне событий, которые можно ожидать в следующем году.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, астролог дала понять, что в 2023 году все будут «скрести по сусекам», а более обеспеченным придется поделиться своими деньгами, чтобы хоть как-то уравновесить жизнь простого народа.

При этом ждать повторения кризиса 90-х не стоит. Правда, отдельные эпизоды будут иметь некоторый схожий посыл. Кроме того, Тамара Глоба дала понять, что споры и беды в год Водяного Кролика не улягутся. Первые положительные перемены возможны только ближе ко второй половине 2024 года. Но тяжелее всего, как считает астролог, будет именно Европе. Однако перемены, в том числе и в финансовой схеме неизбежны. Будет даже не электронная, а электрическая система денег. И каждое государство, входящее в цивилизованный мир, примет эти изменения.

По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец».