Схватиться цепко! Тамара Глоба дала совет россиянам, что спасать в бурлящем 2023 году

Тамара Глоба предрекла, что бушующий 2023 год выдастся самым сложным и противоречивым за последнюю тройку лет. Судя по всему, прошедшие 2021-й и 2022-й покажутся разминочными. И это несмотря на пандемию, кризисы, скачок валюты, конфликты, споры и череду бед.

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Ждать затишья и послабления от событий года Водяного Кролика не приходится. При этом астролог уточнила, что жесткие реалии этого периода в будущем приведут к желанию объединиться всем миром. В 2026 году можно рассчитывать на открытый мир с дружественной основой.

Что же спасать в 2023 году? Тамара Глоба дала совет, как «пересидеть» этот кризисный период.