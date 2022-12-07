Март 2023-го — истерия, как в октябре 2022-го! Володина узрела новую волну панического страха

Василиса Володина дала намек, что март 2023 года в эмоциональном плане взбудоражит ту психологическую палитру, которая уже проигрывалась в октябре и ноябре 2022 года. В очередной раз возникнут старые страхи, появится ощущение бессмысленности происходящего и острое непонимание того, что сейчас происходит и зачем. Так, неопределенное будущее будет довлеть тревожностью и не даст расслабиться.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Если вас накрывало (тогда. — Прим. ред.), то вполне можно ожидать (того же). В марте будет третий проход этого аспекта», — пишет Володина в своем Telegram-канале, говоря именно о том эмоциональном состоянии, который будет преобладать весной.

В этот период придется запастись терпением, главное — сохранять спокойствие и беречь свои нервы. Судя по всему, все тревоги осени вновь напомнят о себе в марте 2023 года.

В целом события весны будут иметь во многом судьбоносное значение, а принятые решения окажутся стратегически важными. Этот период позволит по-другому взглянуть на происходящее и составить более четкий прогноз.