Василиса Володина озвучила четкий расклад на новую трехлетку для россиян — 2023, 2024 и 2025 годы

Василиса Володина оставила важные предзнаменования, затронув события новой тройки лет. Речь идет о 2023-м, 2024-м, 2025 годах.

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Так, астролог дала понять, что грядущий год Водяного Кролика едва ли порадует затишьем. Важных событий стоит ждать от весны на фоне очередного коридора затмений. Все решения, которые будут приняты в этот период, ознаменуются судьбоносными последствиями, став стратегически важными для страны.

При этом астролог дала понять, что ничего легкого не ожидается. И это касается всего мира. Учитывая, что Водолей — знак России, то вхождение Плутона в знак Водолея сулит еще большее напряжение.

Облегчение, разумеется, возможно, но первые положительные изменения, как считает Володина, возможны не раньше 2024 года. Тогда можно будет говорить о каком-то призрачном улучшении. Зато последующий за ним год, скорее всего, выдастся более удачным.

«До 2025 года лучше не будет. Никогда не бывает все абсолютно гладко. Другое дело, что когда происходят перемены глобальной значимости, это куда тяжелее воспринимается», — уточнила Володина.

Кроме того, астролог дала понять, что новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Так, происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению.

По материалам Parents